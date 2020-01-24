بالصور.. ما هي هدية "أردوغان" التي أبهرت "ميركل"؟

24 يناير 2020 - 03:48 م

شهدت مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية.

جاء هذا بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعلى هامش الافتتاح قدم "أردوغان" تحفة فنية على شكل مرآة لـ"ميركل" والتي حازت على اهتمامها.

وكشفت صور موقع "الديلي صباح التركية" لـ"ميركل" وهي تتسلم الهدية ويبدو عليها علامات الإعجاب والانبهار.

وقالت "ميركل" في كلمتها خلال الافتتاح "إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

وذكرت أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم، كما أنهم سيعززون العلاقات الثنائية بين البلدين.