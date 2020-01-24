تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

24 يناير 2020 - 03:41 م

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن إجراء الأخير عملية جراحية يوم أمس.

وكتب نجل الرئيس الأسبق عبر حسابه على موقع "تويتر": "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وكانت شائعات قد انتشرت في الساعات الماضية حول الحالة الصحة لـ"مبارك" إثر تعرضه لوعكة صحية، إلا أنه لم يتم التأكد من صحتها حتى خرج "علاء" بتغريدته الأخيرة، ما يشير إلى أن العملية أجريت فور نقله للمستشفى.

وعادة ما تنتشر أنباء عن صحة "مبارك" خاصة خلال الفترة الأخيرة.