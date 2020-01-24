» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني

وكالات- سارة أشرف
أظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين احتراما لرجل أمن فلسطينى خلال استقباله فى مدينة بيت لحم.
وأظهر "فيديو" لحظة إعادة بوتين قبعة عسكرية لأحد رجال الأمن الفلسطينيين ووضعها على رأسه بعد أن سقطت منه أثناء استقباله في قصر الرئيس بالمدينة.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لمدينة بيت لحم، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبحث العديد من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية، والأوضاع العامة فى الشرق الأوسط والتركيز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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