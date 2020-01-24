الأمير تشارلز يرفض مصافحة " نائب ترامب"

24 يناير 2020 - 02:05 م

تعرض نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لموقف محرج في إسرائيل؛ بعدما تجاهل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني مصافحته أمام الجميع، ومر من أمامه دون أن يعيره أي اهتمام.

ووثق مقطع فيديو تم التقاطه أثناء مشاركة تشارلز وبينس لاحتفالية إسرائيلية، نائب الرئيس الأمريكي يقف بجانب زوجته عند قدوم ولي العهد البريطاني بانتظار مصافحته، إلا أنه تجاوزه حتى ظهرت علامة الغضب على وجه "بينس " للحظة وسرعان ما حاول التكتم على الموقف .

وبعد تخطيه، صافح ولي العهد البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وباقي المسئولين.