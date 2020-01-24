ليفربول يعلن إصابة مفاجئة لـ "مانى"

24 يناير 2020 - 02:04 م

أعلن الموقع الرسمى لنادى ليفربول، إصابة ساديو ماني جناح الريدز بالعضلة الأمامية للفخذ، وسيتم تحديد حجم الإصابة في وقت لاحق.

وتعرض "مانى" للإصابة خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون، والتى انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب السنغالى أشتكى من آلام وطلب التغيير خلال المباراة، بعدما سقط على الأرض ليقوم كلوب بإخراجه ودخول الياباني مينامينو بدلًا منه في الشوط الأول.