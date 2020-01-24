وزير الأوقاف: هي دي الأسرة اللي تستحق أن نفخر بها

24 يناير 2020 - 01:48 م

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فضل الشهادة ، قائلا :"إن من سأل الشهادة بحق وصدق نال الشهادة ولو مات على فراشه".



وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بأنه شعر بفخر كبير أثناء جلوسه بجوار أسرة الشهيد العميد وائل طاحون في احتفالات عيد الشرطة أمس".

وتابع :" أسرة الشهيد البطل "طاحون" تدفع ببطل ثالث إلى ميدان المعركة بعد استشهاد الأب وزوج الإبنة، معقبا: "هي دي الأسرة اللي تستحق أن نفتخر بها".



وأشار وزير الأوقاف، إلي أن الدفاع عن الأوطان لو لم يأتي به دين، لكان الإنسان الوطني الأصيل سيدفع بنفسه للتضحية من أجل وطنه، مشددا على أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وشرطتنا وقواتنا المسلحة هو واجب الوقت الحالي.

