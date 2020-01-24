  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جماهير ليفربول

مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

ميركل

بالصور.. ما هي هدية "أردوغان" التي أبهرت "ميركل"؟

مبارك

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

هالة زايد

"كله مكتوب في دفتر أخطاء وزيرة الصحة"

سور الصين

قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

انخفاض منسوب النيل- أرشيفية

حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل

جانب من اللقاء

الأمير تشارلز يرفض مصافحة " نائب ترامب"

اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق

"كان خراب ودمار"..تصريحات مؤثرة لقيادي سابق بالداخلية

مانى

ليفربول يعلن إصابة مفاجئة لـ "مانى"

الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

دخل محمولا على الأعناق.. " عكرمة صبري" يتحدى قرار الاحتلال

الحياة السياسية

دخل محمولا على الأعناق.. " عكرمة صبري" يتحدى قرار الاحتلال
دخل محمولا على الأعناق.. " عكرمة صبري" يتحدى قرار الاحتلال

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

وزير إسرائيلي يدعو لاستبعاد نواب عرب من الانتخابات

#

تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

المصلين

الجمعة

الأقصى

عكمة صبري

تحدى الشيخ عكرمة صبريرئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى، قرار قوات الاحتلال، حيث دخل الأقصى لأداء صلاة الجمعة، محمولا على أكتاف الشباب وهم يكبرون.

واعتبر المصلون ذلك تحديا لقرارات الاحتلال القاضية بإبعاد المصلين عن الأقصى والتي طالت خلال الأسبوعين الأخيرين العشرات من المصلين.

يذكر أن شرطة الاحتلال قد كثفت من تواجدها على باب الأسباط وأوقفت الشيخ عكرمة والمتواجدين معه، في البداية،  ثم اعتدت بالدفع والضرب على المصلين لإبعادهم.

وكانت  قوات الاحتلال أبعدت الأسبوع الماضي الشيخ عكرمة صبري لمدة أسبوع، ينتهي يوم غد واشترطت عليه حضور التحقيق غد لإمكانية تجديد إبعاده عن الأقصى ، حيث ادعت أنه يحرض المصلين أثناء الخطبة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا
» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني
» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها
» احذر القلق والإجهاد يفقدك شعرك ويصيبك بهذا الأمر
» عسل النحل يتحول إلي سم إذا تناولته بهذه الطريقة
» صورة نادرة للملك عبد العزيز منذ 98 عاما
» العثور على جثة صياد فقد خلال رحلة صيد برأس غارب
» تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40
» عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني
» توقيع الاتفاق النهائي للسلام في السودان
» اليوم حفل ختام مسابقة توب موديلز 2019 بالغردقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح