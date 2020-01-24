غدا.. مؤتمر صحفى لمدرب النجم الساحلى

24 يناير 2020 - 01:36 م

يعقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق النجم الساحلي التونسي، مؤتمرا صحفىا، فى الثامنة مساء غد بقاعة المؤتمرات الصحفية في إستاد السلام.

ويخوض الفريق التونسى تدريبه الرئيسي غدا على ملعب السلام، في نفس توقيت المباراة وهو التاسعة مساء، على أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور جانب منه تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.