بعد الإعلان عن "صفقة القرن".. نتنياهو : لن أفوّت هذه الفرصة

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صفقة القرن

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه بنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الدعوة الأمريكية للذهاب إلي واشنطن بـ "الفرصة التاريخية"، وذلك لمناقشة ضمان أمن إسرائيل بإعلان صفقة القرن.

 وقال نتنياهو خلال اللقاء: "سألبي دعوتكم ودعوته (الرئيس دونالد ترامب) لزيارة واشنطن ومناقشة أفكاره حول دفع عملية السلام قدما والعمل معه بشكل وطيد من أجل تحقيق هذه الغاية".

 وأضاف: "اقترحت بأن يقوم بيني جانتس أيضا بحضور هذا اللقاء لأنني أعتقد أن من المهم ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية، مع أصحاب مثل هؤلاء في البيت الأبيض وهذا الدعم من الولايات المتحدة ... علينا أن نحصل على أوسع إجماع ممكن حول الجهود لتحقيق الأمن والسلام لدولة إسرائيل".

 وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاحوال لافان" بيني جانتس لزيارة واشنطن ومناقشة "صفقة القرن".


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