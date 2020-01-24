  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جماهير ليفربول

مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

ميركل

بالصور.. ما هي هدية "أردوغان" التي أبهرت "ميركل"؟

مبارك

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

هالة زايد

"كله مكتوب في دفتر أخطاء وزيرة الصحة"

سور الصين

قرار مفاجيء..إغلاق سور الصين العظيم " ما علاقة كورونا"

انخفاض منسوب النيل- أرشيفية

حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل

جانب من اللقاء

الأمير تشارلز يرفض مصافحة " نائب ترامب"

اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق

"كان خراب ودمار"..تصريحات مؤثرة لقيادي سابق بالداخلية

مانى

ليفربول يعلن إصابة مفاجئة لـ "مانى"

الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

الزمر : 25 يناير عيد للشرطة والشعب ضد الاحتلال والاستبداد

سر وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب عقب توقيع قصته

آخر الأخبار

محمد حسن خليفة
محمد حسن خليفة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. تفاسير الكتاب المقدس للكنائس الكاثوليكية بمعرض الكتاب

#

بشكل مفاجئ.. وفاة كاتب أثناء تجوله في معرض الكتاب

#

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

#

"الصكوك والتصكيك" لرئيس البورصة السوداني بمعرض الكتاب

وفاة

شريف عامر

ام بى سى مصر

إيناس عبد الدايم

معرض الكتاب

كشف الإعلامي شريف عامر ، عن سر وفاة كاتب شاب يُدعى "محمد حسن خليفة" في العشرينيات من عمره في معرض القاهرة للكتاب، قائلا :" إنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة عقب توقيع مجموعته القصصية الأولى".

 وأضاف خلال برنامجه "يحدث في مصر"المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، الشاب تنبأ بوفاته على صفحته بـ"الفيس بوك" أمس الأربعاء من خلال اقتباس جزء له علاقة بالوفاة والحياة من قصته "إعلان عن قلب وحيد".

 وقدم "عامر" التعازي النبيلة لأسرته وقرائه، مؤكدا أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أعلنت عن حفل تأبين للشاب في معرض الكتاب يوم 4 فبراير المقبل في قاعة ملتقى الإبداع ببلازا 2، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا
» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني
» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها
» احذر القلق والإجهاد يفقدك شعرك ويصيبك بهذا الأمر
» عسل النحل يتحول إلي سم إذا تناولته بهذه الطريقة
» صورة نادرة للملك عبد العزيز منذ 98 عاما
» العثور على جثة صياد فقد خلال رحلة صيد برأس غارب
» تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40
» عاجل..الكويت تستدعي السفير الإيراني
» توقيع الاتفاق النهائي للسلام في السودان
» اليوم حفل ختام مسابقة توب موديلز 2019 بالغردقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:27 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح