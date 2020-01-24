مفاجأة تقلب الموازين.. مكالمة تكشف علاقة زوج نانسي عجرم بالقتيل

24 يناير 2020 - 12:02 م

فجرت محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم،ريهاب البيطار، مفاجأت مدوية، عن آخر مستجدات الحادث، كاشفة أن الدكتور فادى الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة إلى أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت ريهاب البيطار، في منشور مطول، عبر حسابها على فيس بوك: "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق".

أضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب وشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".

في سياق متصل، نشرت الفنانة نانسى عجرم، أمس الخميس، صورة جديدة لها تشير من خلالها بعلامة النصر، بعد أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادى الهاشم، فى قضية اتهامه بقتل الشاب السورى مقتحم الفيلا محمد الموسى.