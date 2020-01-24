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وزير النقل يوجه بتنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق الداخلية

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

علي محمود

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وزير النقل

المحافظات

وزير التنمية المحلية

رفع كفاءة الطرق الداخلية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ بمقر وزارة النقل وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري؛ في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجان المشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية، التي وجه الوزيران بتشكيلها خلال الاجتماع السابق لإجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى وهي محافظات ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية- دمياط –  بني سويف – الفيوم – المنيا )؛ وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها؛ حيث أقر الوزيران  نتائج اللجنة، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز. 

وأكد وزير النقل، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات ، مشيرا إلى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد، والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على استمرار  التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة؛ خاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة، وأشار شعراوي إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص تمويل إضافي يبلغ ملياري جنيه للطرق التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولي والعاجلة بالمحافظات .


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