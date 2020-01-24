» 6 نصائح للجالية المصرية بالصين لتفادى "كورونا"

24 يناير 2020 - 11:12 ص

نصحت السفارة المصرية بالصين، الجالية المصرية المقيمة في الصين، بالعديد من النصائح والتوجهات لتفادى الإصابة بفيروس "كورونا".

وخصصت السفارة هاتف رقم 00861065322541 وبريد إلكتروني [email protected] ، للتعامل مع شكاوى المصريين العاجلة الخاصة بإصابات فيروس كورونا الغامض.

وكتبت السفارة عبر "فيسبوك": "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في بكين أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية المقيمة في الصين، وتتشرف بالإفادة بأن السفارة تتابع عن كثب تطورات تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن العدوى بما يعرف بـ "فيروس كورونا الجديد" في الصين".

وأضافت: "حرصا على سلامة كافة المواطنين المصريين المقيمين في الصين والزائرين لها، فإن السفارة تهيب بالمواطنين المصريين الالتزام بما يلي من تعليمات صحية وفقا لتوصيات السلطات الصينية:

• تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة.

• تجنب التعامل المباشر مع الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض.

• تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية).

• غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين الكحولي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

• طلب الرعاية الطبية على الفور حال ظهور أية أعراض مرضية مع عزل المريض عن التعامل مع الآخرين، لاسيما الأطفال وكبار السن.

• تفادي الخروج من المنزل –إلا للضرورة- خاصة بالنسبة للمقيمين في مدينة ووهان، وذلك مع بدء الاحتفال بأعياد رأس السنة الصينية وإجازة مهرجان الربيع اعتبارا من يوم الجمعة.

وأوصت السفارة المواطنين بإتباع تعليمات السلامة أعلاه، فإنها تهيب بهم بالاستمرار في متابعة الأخبار والتطورات من خلال البيانات الرسمية للحكومة الصينية والبيانات التي تصدرها السفارة، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو التأثر بها".