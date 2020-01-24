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المجلس الأوروبي يوقع على اتفاقية بريكست
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المفوضية الأوربية

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريد له عبر عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، :"اليوم، وقعت اتفاقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين، بعض الأشياء ستتغير حتما، لكن صداقتنا ستستمر. نبدأ فصلا جديدا كشركاء وحلفاء".

بينما قد أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، أمس، عن عزم رئيسة المفوضية، ورئيس المجلس الأوروبي، توقيع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


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