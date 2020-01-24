أتمنى الموت لزوجى.. والإفتاء: اطلقي منه

24 يناير 2020 - 10:57 ص



"أحيانا أتمنى الموت لزوجي فهل على ذنب؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".



أجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،قائلا: "الأفضل أن تطلقى منه طالما أنك لا تطيقينه وهو يضايقك"، متسائلاً: "كيف تأكلين معه وكيف تعيشين معه وتنظرين إليه فى المنزل وأنتى تكرهينه للحد الذى تتمنين موته؟ فيكفى أنك تحملين اسمه".



وأضاف عثمان:"اطلبي الطلاق وهذا من الدين بدلا من أن يعبث فى عقلك الشيطان ويجعلك تدبرين لإيذائه أو قتله، فيموت وتدخلي أنت السجن ويشرد الأبناء، لذلك يجب أن نكون على وضوح وأن تطلبى الطلاق وهذا جائز ومن الدين".



واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ادعى لزوجك بأن يكون زوجا صالحا وأن يهديه الله، وأن يصلح بينكما بدلا من أن تتمنى له الموت".

