» مفاجأة من الآثار للمواطنين

24 يناير 2020 - 10:50 ص

بدأت اليوم المتاحف والمناطق الآثرية في تطبيق التخفيضات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار والتي تبلغ قيمتها 50%، تنشيطا للسياحة الداخلية،وتستمر التخفيضات طوال أجازة نصف العام الدراسي.

وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، أن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين "الكبار" بحيث يدفع جميع الزائرين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين، وأن جميع المتاحف الأثرية ستنظم جولات إرشادية وتعريفية مجانا للزائرين.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أصدر قرار بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% خلال فترة أجازة نصف العام الدراسي والتي ستبدأ من اليوم الجمعة 24 يناير وحتى 7 فبراير من العام الجاري.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أصدر قرار بالموافقة علي دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية والإعدادية إلي جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانا، وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من 60عاما فيما فوق مجانا.