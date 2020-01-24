» أمطار تصل إلى ثلوج.. خبر صادم من الأرصاد

24 يناير 2020 - 10:50 ص

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة، مؤكدة تساقط الأمطار على مناطق متفرقة، ورياحا معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.



وأكد الخبراء،أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد تساقط الأمطار التي تصل إلى حد الثلوج، على مرتفعات سانت كاترين، كما تنشط الرياح ويسود طقس شديد البرودة.



وأضافوا بأن مناطق جنوب سيناء والغردقة، تنشط فيها الرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

