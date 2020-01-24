معجزة.. مومياء مصرية تنطق بعد 3 آلاف عام

24 يناير 2020 - 10:31 ص

تمكن علماء بريطانيون من جعل مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام تتحدث وذلك من خلال طبع سمات القناة الصوتية بها بصورة ثلاثية الأبعاد، وما صدر منها هو حرف وليست كلمة كاملة، وهو حرف يشبه الكلمتين الإنجليزيتين "Bad " أو "Bed ".

وأضافت صحيفة" إندبندنت" في تقرير نشرته "الشروق" أنه من الصعب حاليا إنتاج حديث كامل لمومياء، إلا أن هذا الإنجاز العلمي من الممكن أن يتيح في المستقبل فرصة لسماع ما قد كان عليه الأفراد القدامى.

وتعود المومياء لكاهن يدعي "نسي آمون"و من المرجح أنه عاش في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر، حوالي 1100 قبل الميلاد، حيث توصل العلماء إلي إخراج صوته باستخدام تكنولوجيا حديثة منها فحوصات الأشعة المقطعية الدقيقة التي كشفت عن صورة للقناة الصوتية التي استخدمت لتوليف الصوت وفقا للدراسة البريطانية.

ولا يستطيع العلماء تطبيق هذه التقنية علي كل مومياء بل يعتمد الأمر علي المومياء التي يكون تحنيطها جيدا وحافظت علي الأنسجة الرخوية للجسم.

ومن الطريف في الأمر أن تابوت الكاهن عليه نقوش تقول" أن التحدث باسم الموتي جعلهم يعيشون مرة أخري، ناقلا معتقداتهم بأن الميت يكون قادرا علي التحدث والتحرك في الآخرة كما فعل علي قيد الحياة".

وأشار العلماء أن الكاهن الذي نطق مرة أخري لم يتعرض جثمانه المحنط لأي ضرر.