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صادم.. يكتشف قبر باسمه والفاعل طليقته

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الاستكلندي "آلان هاتل"
الاستكلندي "آلان هاتل"

متابعات- أمينة عبد العال

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اسكتلندا

مقبرة

الاستكلندي "آلان هاتل"

اكتشف الأستكلندي "آلان هاتل" البالغ من العمر  75 عاما، قبرا يحمل اسمه في مقبرة بقريته "فورفار" بإسكتلندا، مما أصابه الأمر بصدمة وطالب مسئولي الحي بإزالة القبر أو اسمه من عليه.

و جاء اكتشاف المقبرة بعد  انقطاع أخبار أقاربه عنه وعدم سؤالهم عليه لمدة جاوزت الـ 3 أشهر وعندما حاول التواصل معهم فوجئ بالمقبرة، وحاول التواصل مع كل معارفه وأقاربه لنفي خبر وفاته،حسبما نشرت" الديلي ميل".

والحزين في الأمر أن هناك قصة عاطفية وراء هذه المقبرة، كشف عنها للصحافة عندما قال أن طليقته التي انفصل عنها منذ 26 عاما، كانت تتمني أن يدفنا سويا، وهي من قامت بشراء أرض المدفن وقامت ببناء المقبرة ووضع اسمه عليه.

وأكد آلان أنه لا يعتقد أن زوجته تحاول الانتقام منه، لأنه لا يوجد أي عداء بينهم، لافتا إلي أنه لن يدفن في هذه المقبرة لأنه يفضل أن يحرق جثمانه بعد وفاته.


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