القبض على "إبليس" يثير ضجة بالسعودية

24 يناير 2020 - 10:04 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات أثارت جدلا كبيرا لشخص "غريب الأطوار" يطلق على نفسه اسم "إبليس" ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عر استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع مقاطع فيديو "إبليس" ، على موقع "تويتر"، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه، ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات حول "إبليس".





