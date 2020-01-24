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ترامب يكشف عن "صفقة القرن" في هذا الموعد

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ترامب

الرئيس الأمريكي

صفقة القرن

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة،عن رغبته في الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

 وقال ترامب للصحفيين: "في مرحلة ما قبل الاجتماع مع نتنياهو ربما سنعلن عن خطة السلام  قبل ذلك بوقت قصير".

وأضاف: "خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط خطة عظيمة"، مشيرًا إلى أن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية، لكنها إيجابية بالنسبة لهم ولديهم العديد من المزايا للقيام بها.

وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني جانتس لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن".

من جانبه، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل، بينما قال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.


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