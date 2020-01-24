اللحظات الأخيرة في سيد قطب قبل إعدام

24 يناير 2020 - 09:34 ص

سرد اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه، قائلا :"رافقت سيد قطب أثناء تنفيذ حكم الإعدام، وكان يلتزم الصمت التام".



وأضاف "علام"، خلال حواره برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأنه حاول التحدث معه ولكنه لم يرد عليه، وكان يعتقد أنه سيتم الإفراج عنه.



وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق:"لما تأكد أنه سيتم إعدامه، رجله مكنتش شيلاه".

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