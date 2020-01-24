5 سيناريوهات لتأهل الزمالك لربع نهائي أفريقيا

24 يناير 2020 - 09:33 ص

يحل فريق مازيمبي الكونغولى ضيف ثقيلا على نادى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام فى إطار خامس جولات دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر الفريق الكونغولي المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويمتلك الزمالك حظوظا كبيرة في التأهل إلى الدور ربع النهائي إلا أنه أيضا يوجد سيناريوهات قد تطيح به خارج البطولة.

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

السيناريو الأول: فوز الزمالك على مازيمبي سيتأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

السيناريو الثاني: تعادل كل فرق المجموعة حيث سيصبح الزمالك 8 نقاط بينما كل من زيسكو وأول أغسطس 3 نقاط فقط.

السيناريو الثالث: تعادل الزمالك مع فوز زيسكو أو أول أغسطس

وفي حالة تعادل الزمالك وفوز أحد الفريقين في المباراة التي تجمع بين زيسكو وأول أغسطس، سيكون الفريق الفائز في جعبته خمس نقاط، وبذلك يتحتم على الفارس الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة سواء الفوز أو التعادل لضمان التأهل.

السيناريو الرابع: خسارة الزمالك من مازيمبي، وتعادل زيسكو وأول أغسطس حيث سيكون رصيد كل من زيسكو وأول أغسطس 3 نقاط بينما الأبيض 7 فلن يستطيع أحدهما الوصول إليه.

السيناريو الخامس: خروج الزمالك، بعد الخسارة أو التعادل في لقاء اليوم مع فوز أول أغسطس على زيسكو، وفي الجولة الأخيرة يتمكن أول أغسطس من الفوز على الفارس الأبيض بنتيجة أكبر من هدفين، وهو ما يقصي الزمالك من البطولة.