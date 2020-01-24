» الوزراء: غدا إجازة رسمية

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ثورة يناير

عيد الشرطة

#25 يناير

20 يناير

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي قرار بأن يكون غدا السبت الموافق 25 يناير  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، حسبما نشرت"الوفد".

ويوافق غدا السبت ذكري عيد الشرطة وذكري ثورة 25 يناير .

جدير بالذكر أن عيد الشرطة هو تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة علي أيدي الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفضت الشرطة تسليم سلاحها وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال.

كما أن ذكري 25 يناير 2011 بعد أن ثار الشعب المصري مطالبا بتغيير نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك اعتراضا علي أسلوب إدارة الحكم.


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