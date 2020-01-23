» الصين.. تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"

23 يناير 2020 - 11:40 م

أعلنت السلطات الصينية، الخميس، عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا الجديد" خارج إقليم "هوبي" الذي بدأ فيه المرض بالتفشي.



ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، عن اللجنة الصحية لمقاطعة "خبي" القريبة من العاصمة بكين، أنها رصدت فيروس كورونا الجديد في رجل بلغ الثمانين من عمره.

وذكرت اللجنة أن الرجل المسن توفي الأربعاء، عقب قدومه من زيارة لأقارب له في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي.

وأضافت أن "اللجنة الصحية في الإقليم، قررت فرض حجر صحي على 76 شخصا، كانوا على اتصال وثيق بالشخص المتوفى.

وبذلك ارتفعت الوفيات جراء العدوى من فيروس "كورونا الجديد" إلى 18 شخصا في الصين، في حين وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 647 حالة.

وبات فيروس كورونا الجديد يسمى "فيروس ووهان" نظرا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بالمدينة، وهو ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وأول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل كلوي، قد ينتهي بالوفاة.

وأول مرة كشفت فيها الصين عن الفيروس الغامض، كان في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، في مدينة ووهان.