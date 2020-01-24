  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشهيد أحمد المنسي

ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

تامر أمين

تامر أمين ينهمر في البكاء على الهواء لهذا السبب

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ"فيروس سي"بشفاء مليون شخص

"الصحة العالمية": مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

معرض الكتاب

مصر الرابعة عالميًا في قائمة الدول الأكثر قراءة

القمامة

"التنمية المحلية" تكشف الرسوم الجديدة لجمع القمامة

برهامي: يجوز بيع السلع أغلى من ثمنها

«برهامي» يفتي بتحريم المشاركة في مظاهرات 25 يناير

الازهر

غضب أزهري – سلفي من «تريندات خراب البيوت»

أرشيفية

«الدكتور ومرات البواب».. الجنس الحرام ينتهي بالقتل

وزارة الصحة

لهذا الأسباب.. 3500 طبيب يستقيلون من «الصحة»

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

بالفيديو..

ممثل شهير يكشف تفاصيل تجسيده لشخصية الشهيد "المنسي"

آخر الأخبار

الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

#

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

#

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة "ربيعة"

#

زوجة الشهيد "المنسي" تخالف رأي أسرته بقرار جديد بشأن "الاختيار"

كشف الفنان أمير كرارة، عن أنه تواصل مع أسرة الشهيد أحمد المنسي، ومع زوجته، وأصدقائه؛ ليعلم أدق تفاصيل حياته؛ لتجسيد شخصيته في عمله الفني الجديد.
وأوضح "كرارة"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الخميس: "اتفاجئت إن نص الحاجات إللي الشهيد أحمد المنسي بيعملها أنا بعملها"، مستكملًا: "أصدقاء أحمد المنسي قالولي وإحنا قاعدين معاك حاسين كأننا قاعدين مع أحمد المنسي".
وتابع: "شربوني حكاية المنسي، وعرفوني كل تفاصيله"، لافتًا إلى أن الشؤون المعنوية تتابع العمل الفني، لافتًا إلى أن العمل يجسد المرحلة الزمنية الحالية للقوات المسلحة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين.. تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"
» حول قرب نشر تفاصيلها.. "حماس" تتوعد بإفشال "صفقة القرن"
» الولايات المتحدة توقف منح تأشيرة "سياحة الولادة"
» فيرمينيو يقود ليفربول لفوز مثير على وولفرهامبتون
» ما المقصودُ بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟
» داعية إسلامي: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"
» استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»
» «الصحة العالمية»: استعدوا لمواجهة "كورونا"
» نانسي عجرم تنشر صورة تؤكد براءة زوجها من تهمة القتل
» فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية
» برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح