» «الصحة العالمية»: استعدوا لمواجهة "كورونا"

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طالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد إلى وباء، مشيرة إلى أنه من المبكر للغاية إعلان حالة الطوارئ العالمية، ولا توصي بأي قيود أخرى على السفر أو التجارة.

وقال المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددًا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.

وأضاف: "لا توجد أدلة على انتقال الفيروس عبر البشر خارج الصين، لكن هذا لا يعني أنه أمر مستبعد، الوضع في الصين يشكل حالة طوارئ الآن، لكن الأمر لم يتطور بعد إلى حالة طارئة على الصعيد العالمي، ربما تصبح كذلك في وقت لاحق".

وتابع: "لا ينبغي اتخاذ القرار باعتباره دليل على أن المنظمة لا تعتقد الموقف خطير، أو أننا لا نتعامل معه بجدية، لا شيء مستبعد، نتابع هذا المرض دقيقة بدقيقة كل يوم".

من جانبه قال، ديديه حسين، رئيس اللجنة الاستشارية للطوارئ في المنظمة: "من السابق لأوانه اعتبار هذه حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا"، مشيرًا إلى أن اللجنة منقسمة بنسبة 50% إلى 50% حول القرار.

وتعرف منظمة الصحة حالات الطوارئ العالمية، بأنها "حدث غير عادي" يشكل خطرًا على البلدان الأخرى ويتطلب استجابة دولية منسقة، وقد تم الإعلان عنها في حالات سابقة، مثل انتشار فيروس زيكا في الأمريكتين، ووباء أنفلونزا الخنازير وشلل الأطفال.

ويأتي إعلان المنظمة، اليوم، بعد إصابة المئات ووفاة نحو 17 شخصًا في الصين، ما أضطر بكين لفرض حجر صحي في ثلاث مدن، إلى جانب إلغاء عدد المؤتمرات والفعاليات الكبرى في العاصمة، كانت مقررة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

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