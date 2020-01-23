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بعد قرار الاستبدال.. الأهلي يفتح النار على «الكاف»

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أمير سعد

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كاف

عبد الحفيظ

فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد قراره بالموافقة على فتح الاستبدال للأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية بحد أقصى 4 لاعبين.

وعلق عبد الحفيظ على القرار في تصريحات صحفية :"هذا القرار مخالف للوائح التي بدأت عليها النسخة الحالية من البطولة، فكان من الأولى أن يتم الإعلان عنها أو وضعها في اللائحة قبل انطلاق المباريات".

أضاف :"القرار ليس منصفًا على الإطلاق، ووضع لكي يساعد فرق بعينها في البطولة الإفريقية".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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