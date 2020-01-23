«تويتر» يشبه «فيس بوك» ويطلق هذه الميزة

أعلنت منصة التدوينات المصغرة تويتر "Twitter "، اليوم الخميس، عن دعمها لميزة ردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة، والتي تعتبر شبيهة للرموز التعبيرية المستخدمة ضمن موقع فيسبوك مع الاختلاف في التصميم.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة رموز تعبيرية لرد الفعل إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل يمكنك النقر فوق رمز القلب الصغير الذي يظهر على يمين الرسالة، أو يمكنك النقر بشكل مزدوج على الرسالة إلى للوصول إلى قائمة الرموز التعبيرية الجديدة.

ووفقا لموقع تويتر، تم إطلاق هذه الميزة مع سبعة رموز تعبيرية، تشمل قائمة الرموز الجديدة على رمز اللايك المعتاد، والوجه الضاحك، والقلب، والرموز التعبيرية للوجوه الحزينة مثل فيسبوك، ولكنه يضيف أيضًا رموز جديدة مثل رمز تعبيري لإطلاق النار يتيح لك إظهار تقديرك للحروق المريضة، ورمز الإبهام لأسفل.