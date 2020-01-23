» مؤمن زكريا يهاجم إدارة الأهلي: «إنتوا فين»

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الاهلى

مومن زكريا

أثار مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الغموض من جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

وكتب «زكريا»: "دائمًا نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهدة..إنتو فين.. كلام بس فين الأفعال".

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادى الأهلى كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.


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