برد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود يومي الجمعة والسبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدلًا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

طقس الأحد

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن تظهر الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتنشط الرياح على البحر الأحمر ما يؤدي لاضطراب الملاحة هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09