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رئيس المقاصة: خوفنا من الهبوط وراء إقالة «ميدو»

الرياضة

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حقيقة استقالة «ميدو» من قيادة مصر للمقاصة

المصريون

المقاصة

ميدو

كشف محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، كواليس إقالة أحمد حسام ميدو بعد الخسارة أمام بيراميدز يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.

وخاض المقاصة 14 مباراة في بطولة الدوري تحت قيادة ميدو، فاز خلالهم في مباراتين فقط، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، ليحتل الفريق المركز الـ15 بجدول الدوري برصيد 11 نقطة.

وقال رئيس المقاصة في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" مساء اليوم الخميس:" بكل أسف اتخذنا قرار توجيه الشكر لميدو على فترة قيادته للفريق، كنت أتمنى استمراره ولكن موقفنا في الدوري بأننا أصبحنا مهددين بالهبوط جعلنا نتحرك سريعًا، ونبدأ في البحث عن مدرب جديد".

وأضاف:" ميدو بذل مجهود غير طبيعي مع الفريق، كان ملتزمًا ومنظمًا ويشارك مع اللاعبين في التدريبات لتطبيق فكره الفني، في حقيقة الأمر كنت استمتع بمشاهدته وهو يقود المران فهو مدرب نكن له كل التقدير والاحترام، ولكن في النهاية لم يحالفه التوفيق معنا".

ورد رئيس المقاصة على التقارير التي تشير إلى اتفاق ناديه مع النجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى السابق لمنتخب تنزانيا لقيادة الفريق خلفًا لميدو.. قائلًا:" حتى هذه اللحظة لم نتفق مع أي مدرب لتولي المسؤولية الفنية، لازلنا في مرحلة البحث في أكثر من سيرة ذاتية لعدد كبير من المدربين وذلك لأننا نسعى لاختيار الأفضل".

جدير بالذكر أن جمال عمر يتولى حاليًا المهمة الفنية لفريق المقاصة بشكل مؤقت، بعد إقالة ميدو، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.


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