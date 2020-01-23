استنفار بمطار القاهرة بسبب «الفيروس القاتل»

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الصين

مطار القاهرة

استنفار

فيروي كورونا

يشهد مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، حالة من الاستنفار الصحي، والإجراءات الوقائية على جميع الرحلات الجوية القادمة من المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا في دولة الصين، الذي أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن.

وأعلنت الصين اليوم عزل أكثر من 11 مليون مواطن بسبب الإصابة بالفيروس القاتل، وسط إجراءات غير مسبوقة، خاصة أنه من الفيروسات المعدية.

ويقوم الحجر الصحي بإجراء فحوصات طبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم، خلال هذه الآونه، اجراءات احترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين إلى المدن الصينية، خاصة بعد أن أودى الفيروس بحياة 17 شخصًا، وإصابة 570 حالة  بمدينة ووهان الصينية.


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