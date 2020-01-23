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وصول سيارات الـ«فار» لاستاد القاهرة لتدريب الحكام

الرياضة

استاد القاهرة
استاد القاهرة

أمير سعد

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المصريون

إستاد القاهرة

الحكام

الفار

أعلنت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وصول سيارات تقنية الفار لتدريب الحكام عمليًا باستاد القاهرة تمهيدًا لتطبيقها محليًا.

ونشر الاتحاد المصري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور للسيارات قبل بدء مهمة تدريب الحكام.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة قد وعد بتنفيذ تقنية الـvar في مباريات مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.

وأكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري في تصريحات سابقة أن تطبيق التقنية سيحتاج أولًا لتأهيل الحكام ومن ثم البدء في تنفيذها خلال الدور الثاني من بطولة الدوري.



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