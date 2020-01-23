  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الجيش الأمريكي- أرشيفية

عاجل.. البحرية الإيرانية تعلن مقتل 60 أمريكيًا

الرئيس السيسي

«السيسي»: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما حدث

زوجان كويتيان

الكويت.. قرار النيابة بحق بطلي الفيديو المخل بالآداب

جانب من الفيديو

حقيقة صلاة داعية سعودي على ضحايا «الهولوكوست»

البرلمان الروسي

بالإجماع.. «بوتين» رئيسًا لروسيا حتى وفاته

ليلى إسكندر

فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية

منة عرفة

ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

الراحل محمد خليفة

آخر ما قاله الكاتب المتوفى بمعرض الكتاب

ترامب

تطورات جديدة.. قرار أمريكي ضد الإيرانيين

الزمالك يستقر على قيد ثنائي جديد بقائمته الإفريقية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة السويسري لإفريقيا.. "فايلر" يجهز لاعبًا أبهره أمام الزمالك

#

مرتضى يهاجم نجم الزمالك: ملكش فلوس عندي

#

حازم إمام يهين جماهير الأهلي والزمالك

#

تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز

المصريون

الزمالك

جنش

كهربا

وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» على فتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ.

وذكرت تقارير صحفية أن الزمالك استقر على قيد الثنائي محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمي الفريق العائد من الإصابة واللاعب الصاعد أحمد عيد في القائمة بدلا من محمود عبد المنعم “كهربا”الذي تم قيده إفريقيا بداية الموسم ورحل للدوري البرتغالي ثم للأهلي، وأيمن حفني الذي رحل لمصر للمقاصة.

واشترط كاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة بالموسم الحالي، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية الإفريقية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يستقر على قيد ثنائي جديد بقائمته الإفريقية
» «فيفا» يوجه صدمة لـ«جريشة» باستبعاد من مونديال قطر
» الاتحاد السكندري يضم نجم بيراميدز السابق
» رسميًا..«كاف» يفتح باب الأستبدال لـ4 لاعبين
» طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلكترونيا
» رسميًا.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية
» استعدادًأ للنجم.. الأهلي يبدأ إجراءات قيد «بادجي» إفريقيا
» بالصور.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "مازيمبي"
» "الجبلاية" تتعاقد مع شركة إسبانية لتطبيق "الفار"
» شاهد.. قرود تهاجم منازل المواطنين في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:56 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح