» «فيفا» يوجه صدمة لـ«جريشة» باستبعاد من مونديال قطر

23 يناير 2020 - 05:42 م

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدمة للحكم جهاد جريشة بعد استبعاده من الحكام المختارين لحضور معسكر الاتحاد الدولي لإعداد الحكام المرشحين لمونديال كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022.

ومن المقرر أن يقام معسكر الحكام الأفارقة المرشحين لكأس العالم 2022 بقطر فى الفترة من 9 حتى 13 مارس المقبل بمدينة الدوحة العاصمة القطرية، والتي شهدت تواجد المصري أمين عمر.

وضمت قائمة الحكام الأفارقة كلا من :

الجزائري مصطفي غربال والمغربي رضوان جيد والمصري أمين عمر والجامبى بكارى جاساما والسنغالي ماجيتى نداى والجنوب افريقى فيكتور جوميز والأثيوبي تسيما بمالاك وندالا نجامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولم تتضمن قائمة الحكام الإفارقة المرشحة من قبل الاتحاد الإفريقي " كاف " الحكم المصري الكبير " جهاد جريشة " نتيجة مسلسل الأزمات الذي يحيط به فى الوقت الحالى وتراجعه فى القائمة الدولية الخاصة بالحكام المصرية والتى اعتمدها جمال الغندور ويحتل جريشة بها المركز الثالث خلف أمين عمر صاحب المرتبة الثانية وإبراهيم نور الدين المتصدر .

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد إن الحكم الدولي جهاد جريشة هدد بتصعيد ملف تراجعه في ترتيب القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور أحالت جهاد جريشة الى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية على خلفية تقديمه شكوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ضد الغندور الكبير تضمنت أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام.

أكد المصدر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام تضمنت تضرره من وضعيته فى ترتيب القائمة الدولية إضافة إلى نسخة أخرى من الشكوى إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية من أجل البت فيها.