عاجل.. البحرية الإيرانية تعلن مقتل 60 أمريكيًا

23 يناير 2020 - 05:28 م

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، توجيه 6 صفعات للقوات الأمريكية في مياه الخليج أسفرت عن مقتل 60 فردًا من القوات الأمريكية.

وقال العميد علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، في تصريحات له خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية: "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج الفارسي"، بحسب موقع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري: "نفتخر بتقديم 9 شهداء أبرار من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة إلى أمريكا".

وأكد تنكسيري على أن القوات البحرية حتى الآن نفذت 6 عمليات ضد القوات الأمريكية في الخليج (دون أن يفصح عن المدى الزمنى لهذه العمليات).

وقال: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي ايل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".