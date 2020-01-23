» الاتحاد السكندري يضم نجم بيراميدز السابق

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الاتحاد

المصريون

 أعلن نادى الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع المدافع الدولي السوري عمرو الميداني، لاعب بيراميدز والكويت الكويتي السابق، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ووقع الميداني على عقد يمتد لموسم و نصف اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و أشاد الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف، المدير الفني، بقدرات اللاعب الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز.

بدأ المدياني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011، وخاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق.

وتدرج في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي، وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.


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