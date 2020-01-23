فنانة شهيرة أعلنت إسلامها تحصل على الجنسية السعودية

23 يناير 2020 - 05:04 م

أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر- التي أعلنت إسلامها وتزوجت من فنان سعودي- أنها حصلت على الجنسية السعودية، باعتبارها زوجة مواطن سعودي.

ووجهت الفنانة خلال مقطع فيديو لها، الشكر إلى شخص يُدعى أبو دعيج، فيما بدا أنه كان وسيطاً لإنهاء الإجراءات الرسمية لدى الجهات المعنية في المملكة.

وفاجأ «أبو دعيج» الفنانة بإبراز هويتها الوطنية خلال الفيديو قائلاً :هذه هويتك هوية زوجة المواطن السعودي يعقوب أبو يوسف وهذه صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية وجميع الجهات التي كنا نراجعها والتي كانت متعاونة لأقصى درجة.

وكانت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، والتي شاركت في أول موسم من برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي، أعلنت عن اعتناقها للديانة الإسلامية عام 2017، من خلال بث مباشر على تطبييق «سناب شات»، موضحة أنها لم تعلن ذلك من قبل.

وأضافت أن قرار إعلان زواجها من الممثل السعودي يعقوب فرحان للجماهير، جاء بناء على رغبته، قائلة: «إعلان الزواج السري كان قرار يعقوب، فنحن بمجتمع عربي، وفيه القرار للرجل».

ولفتت إلى أنها تحترم العادات والتقاليد في السعودية، وأنها ارتدت عباءة عند دخول الرجال إلى صالة النساء في حفلات الزفاف.