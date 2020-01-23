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رسميًا..«كاف» يفتح باب الأستبدال لـ4 لاعبين

الرياضة

كاف
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المصريون

الزمالك

كاف

وافق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية بواقع 4 لاعبين لكل ناد، وذلك بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية.

واشترط «كاف» ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع في أي فريق في البطولة الأفريقية، بالاضافة إلى أن  يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك في أي مباراة مع فريقه في البطولة .

وكشف مصدر باتحاد الكرة إن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، حيث سيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى، حيث لم يشارك الثنائى مع الأبيض فى النسخة الجارية من منافسات دورى أبطال إفريقيا وبذلك سيتجه الأبيض إلى قيد ثنائى بدلا منهما ويعد الأقرب الحارس محمود جنش والصاعد أحمد عيد للقيد بدلا من كهربا وحفنى مع ترك الأمر للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة إن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالى هو الآخر غير مقيد إفريقيا.

وقام مسئولو الزمالك بقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق فى آخر مقاعد الفريق المتبقية بالقائمة الأفريقية لذا سيتم استخدام الاستبدال فى قيد ثنائى جديد بقائمة الفريق الأفريقية حيث يستعد الأبيض حالياً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.


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