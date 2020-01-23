ظهور جرئ.. منة عرفة تصدم الجميع بـ«المايوه البكيني»

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منة عرفة
منة عرفة

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منة عرفة

فنانة

مايوه

ظهور جرئ

بكيني

صدمت الفنانة الشابة منة عرفة الجميع بنشر صور جريئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ما تسبب في صدمة لدى متابعيها.

وظهرت منة عرفة بالمايوه البكيني على حمام السباحة، في ظهور اعتبره البعض مثير وجرئ، وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات وهجوم حاد.

وكتبت منة على الصورة قائلة: "ثق بما تشعر به .. لا بما تسمعه"، قبل أن تعود وتحذف الصور التي أثارت ضجة واسعة.

وذكرها البعض في تعليقاتهم ببراءة الطفولة التي كانت عليها، مطالبين إياها بعدم الإنزلاق إلى هذا المستوي وأن تحافظ على صورتها الطفولية البريئة التي رسمتها في أذهان الجمهور.

منة عرفة تشارك هذه الأيام فى فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوي، والجاري تصويره حاليا ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغني ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





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