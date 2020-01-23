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طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلكترونيا

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أعلن مجلس أبوظبى الرياضى بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصرى التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020 .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه كان هناك مقترح بإسناد مباراة السوبر المحلي التى تجمع الأهلى – بطل الدورى للموسم المنقضى و الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، إلى حكام مصريين وباستخدام تقنية الـvar .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو إسناد المباراة لحكام أجانب، كما تم الإعلان من قبل، خاصة أنه تقرر بصفة رسمية الاستعانة بتجربة الـvar وهناك تخوف من استخدام التقنية مع الحكام المصريين فى مباراة مثل الأهلى والزمالك.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.


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