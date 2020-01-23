آخر ما قاله الكاتب المتوفى بمعرض الكتاب

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معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي

الكاتب حسن خليفة

رحل مساء اليوم، الكاتب الصحفي والروائي الشاب محمد حسن خليفة، الخميس، أثناء تجوله في معرض الكتاب في يومه الأول، والذي يشارك فيه بمجموعته القصصية «إعلان عن قلب وحيد».

وكان آخر ما نشره الكاتب الشاب، وهو مقتبس من قصة «روحي مقبرة»: «علقت خبر موتي أمامي على الحائط، كل صباح ومساء، كنت ألقي نظرة عليه لأطمئن أن ورقة الجورنال التي كتب فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيدا عن الوفيات ما زالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم مع الأيام القادمة».

ومحمد حسن خليفة هو كاتب وقاص ومؤلف مسرحي مصري، من مواليد الجيزة، السادس من أبريل 1997م، تخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس، البرامج الجديدة، قسم إدارة الجودة، يكتب في أكثر من موقع إلكتروني، ومجلة وجريدة ورقية.

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