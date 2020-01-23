السيسي: العالم سيتعجب من إصلاحنا الاقتصادي

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عيد الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التاريخ سيقف إعجابا بالتجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة الشعب المصري الأبي، معقبا: "العالم سيتعجب من إصلاحنا الاقتصادي ".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن العالم أجمع شاهد كيف تحولت مصر إلى واحة من الأمن والاستقرار، وما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية ".

ووجه التحية لكل امرأة مصرية حافظت على بيتها، وتحية لكل رجل مصري قهر المستحيل، وتحية لشباب مصر الواعد وقود الوطن وذخيرة مستقبله، متابعا:"المصريون هم الشعب الوحيد الذي تحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة".

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