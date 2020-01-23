هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

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احتفال

السيسي

25 يناير

عيد الشرطة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير واعتزاز لأبناء مصر في عيد الشرطة المصرية، قائلا: "عيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري".

 وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية عيد الشرطة، اليوم الخميس، أن أبناء مصر سيواصلون مسيرة البناء والتنمية ليوفر لمصر وشعبها واقعًا جديدًا ومتطورًا.

 وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث كرم الرئيس السيسي، عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

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