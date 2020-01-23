ابن الذيب يمدح قاسم سليماني: قاسم الكافرين وناصر الدين

23 يناير 2020 - 01:51 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للشاعر محمد بن الذيب العجمي، المعروف إعلاميا بـ "ابن الذيب"، حيث يظهر بأحد الأماكن العامة يرثي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وقام ابن الذيب بإلقاء قصيدة شعرية تضمنت مدحا لقاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق بصاروخ طائرة مسيرة في الثالث من الشهر الجاري.

وأضاف ابن الذيب أن قاسم سليماني لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وإن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطانيين هم من ذاقوا الذلة.

وبالغ ابن الذيب في مدح قاسم سليماني قائلا: "كأني أسمع صدى عبرة رسول الله وآل بيته على قاسم سليماني".

كما وصف ابن الذيب المرشد الإيراني علي خامنئي بـ " ولي الله قدس الله سره".







