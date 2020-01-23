  • الخميس 23 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجموعة قرود تقتل "طاغية" وتسحل جثته

شاهد.. قرود تهاجم منازل المواطنين في السعودية

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

خالد النبوي:"الحكام عايزين يسيطروا عالشعوب ويفقروهم"

"هل يتدخل مجدي يعقوب لإنقاذ النبوي.. أشرف زكي يجيب

ابن الذيب يمدح قاسم سليماني: قاسم الكافرين وناصر الدين

ابن الذيب يمدح قاسم سليماني: قاسم الكافرين وناصر الدين

سعاد حسني

لماذا كانت نجمات الستينيات أعلى أجرا من النجوم الرجال؟

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

أمير سعودي: هذا الأمر أصبح طي النسيان وصمت القبور

مستشار بن زايد لحكومة لبنان الجديدة : خلوا إيران تنفعكم

مستشار بن زايد لحكومة لبنان الجديدة: خلوا إيران تنفعكم

علي عبد العال

البرلمان مهنئا الشرطة بعيدها: لن ننسى تضحياتكم

بوتين في تل أبيب في ذكرى الهولوكوست

"بوتين" و"بينس" يشاركان في الذكرى الـ 75 لـ"الهولوكوست"

"كورونا" في كوريا الجنوبية

عزل 11 مليون مواطن بسبب فيروس كورونا

حمدى فتحى يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي بألمانيا

الرياضة

حمدى فتحى
حمدى فتحى

هانى عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يقسو على بلاتينيوم بثلاثية

#

مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»

#

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام

#

«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

بطولات

علاج

الاهلى

برنامج

تأهيل

بدأ حمدي فتحي لاعب فريق الأهلي، المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي في ألمانيا، تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي خلال هذه المرحلة لبرنامج علاج طبيعي، قبل أن يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية أثناء فترة وجوده في ألمانيا التي تستمر لمدة شهر، وذلك وفق البرنامج الذي حدده الطبيب المعالج «ماير» الذي نصح بضرورة حصول اللاعب على راحة تامة بعد خياطة غضروف الركبة.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على التواصل مع حمدي فتحي والطبيب الألماني هيرمان ماير للاطمئنان على اللاعب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. حكام مباراة الاتحاد والإسماعيلى بالبطولة العربية
» أمير كرارة يشارك في احتفالات الشرطة بالزي العسكري
» اعتقال مطرب شهير في إيران
» هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا على جنابة.. الإفتاء ترد
» صور .. مدافع انبي ينتقل لصفوف الإنتاج الحربي
» هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. الإفتاء تجيب
» الكويت.. يرمي زوجته من البلكونة بعد مشاجرة عنيفة
» شاهد.. فنان سعودي شهير يسخر من محمد رمضان
» سموحة يخطف نجم الأهلى لنهاية الموسم
» مقتل 40 جنديا سوريا في هجوم مسلح على إدلب
» أصالة تعترف بارتكاب أخطاء كثيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:06 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح