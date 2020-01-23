» اعتقال مطرب شهير في إيران

23 يناير 2020 - 01:19 م

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الأمنية، ألقت القبض على مطرب أمريكي في العاصمة طهران بعد أن وجهت له اتهام عزف موسيقى ”غير مقبولة“ على الملأ.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال مساعد الرقابة على الأماكن العامة بشرطة طهران، العقيد نادر مرادي: ”لقد تلقت الأجهزة الأمنية أنباء عن عزف مطرب من لوس أنجلوس موسيقى غير مقبولة في أثناء وجوده في مطعم بشارع ملاصدر“.







وأضاف: ”توجه أفراد من الشرطة إلى مقر المطعم حيث ألقت القبض على المطرب المدعو ”سامان“ وتبين أنه وصل إلى البلاد حديثا“، فيما من المقرر أن يخضع للتحقيقات في إدارة شرطة الأخلاق، لافتًا إلى ”اعتقال صاحب المطعم وإغلاق الأجهزة الأمنية للمطعم“.

