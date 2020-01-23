مستشار بن زايد لحكومة لبنان الجديدة : خلوا إيران تنفعكم

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الإفلاس

الجديدة

عبد الخالق

حكومة لبنان

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن حكومة لبنان الجديدة تدار من طهران.

وكتب عبد الخالق في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر: "ولادة قيصرية لحكومة لبنانية بـ 20 وزيرا بينهم 6 وزيرات وعلى أهمية ولادتها إلا إنها حكومة تمثل نصف لبنان فقط ومن اختيار تيار سياسي واحد يتلقى تعليماته من حزب إيران في لبنان الذي بدوره يوجه بالريموت من طهران، لذلك جاء الرفض مدويا من الشعب ومن  لبنان ينتفض، مؤكدا "حسان دياب لا يمثلني"

وأضاف عبد الخالق أن حكومة لبنان الجديدة عليها دفع اشتراك مستحق لمنظمة العمل الدولية ومنظمة السياحة العالمية والأمم المتحدة ومعالجة ديون قدرها 85 مليار دولار  أي 158% من الناتج القومي ويحتاج 24 مليار دولار، معونة لمواجهة أزمة مالية خانقة..  خلوا  حزب إيران في لبنان وطهران تنفعكم فأبواب عواصم الخليج لازالت مغلقة.

وتابع قائلا: للعلم وللتأكيد نحن في دول الخليج العربي نحب لبنان أكثر من بعض اللبنانيين المحسوبين على خط إيران وحتما دول الخليج العربي تتمنى للبنان الخير أكثر من إيران التي أقحمت نفسها على الشأن اللبناني وجعلت بلدا عربيا جميلا على وشك الإفلاس وغير صالح للحياة لغالبية شعبه .


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