» هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا على جنابة.. الإفتاء ترد

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محمد سالم

الجنابة

هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا على جنابة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، معقبا: "النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله".

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحته الرسمية أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.

وتابع: "هناك ناس تجد قلبها في الذكر، وهناك ناس تجد قلبها في الصلاة على النبي وهناك ناس تجد قلبها في الذكر بتلاوة القرآن، وهناك ناس تجد قلبها في الاستغفار، افعل ما تجد قلبك فيه".

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